當面要郭台銘加強「空戰」 王金平：誰拔得頭籌最後才知

2019-06-25 12:28

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週「突襲」拜會前立法院長王金平，同在競逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘隨即約見王金平；王金平今天透露，兩人已見過面，自己建議郭台銘「空戰」多加強，他也說，韓粉雖然堅定，但最後會發生什麼、誰能拔得頭籌，到最後才知道。

王金平今天接受「POP搶先爆」廣播專訪時指出，自己和郭台銘在餐廳見面，郭請教一些選戰問題，其他沒談什麼，自己也沒什麼「撇步」能教的，只是建議郭加強「空戰」、多談一些政見，畢竟現在要建置「陸軍」也沒那麼容易。

被問到郭有沒有尋求支持？王金平強調，自己和每位候選人保持一樣的距離，每位都接見，但不可能支持任何一人，就算私下支持，總有一天會被知道，如果是韓國瑜要看他，一樣樂意接見、有問必答，朱立倫也一樣。

被問到韓國瑜衝「陸軍」、郭台銘的比較像空氣票？王金平説，韓粉雖然堅定支持，但如何再突破，還需要加強，距離民調還有10幾天，最後怎樣不知道，誰能拔得頭籌，也還不知道。

此外，王金平也透露，自己明天將跟前立委顏清標直播「包水餃」，也會跟台中紅、黑派頭頭見面；被問及是不是「回防」地方派系勢力？王金平表示，他又沒有投靠誰，怎麼可以講回防，這是道義跟感情，絕不是利益的交情，就是看看老友、談談近況。

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