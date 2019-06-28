高雄里長聯誼會 韓、王巧妙錯開到場時間

2019-06-28 16:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天出席高雄市長里長主席市政推展會聯誼餐會，與表態支持郭台銘的高市議會副議長陸淑美同框，尷尬的是，韓國瑜台上致詞、高歌時，相較多位議員爭相同台，陸淑美沒有上台，有時還顧自滑手機，互動冷淡。

高雄市長里長主席市政推展會聯誼餐會今天中午在君鴻飯店舉行，韓國瑜原訂12時30分抵達，當時前立法院長王金平還在場敬酒，原本有機會碰面，但韓國瑜遲至下午1時許才到達，2人似乎巧妙地避開。韓國瑜幕僚則表示，市長是因行程延遲，絕非刻意錯開。

韓國瑜與陸淑美2人禮貌性打了招呼，韓國瑜致詞時，市議員蔡金晏、李雅靜、鍾易仲及黃柏霖都上台，只有陸淑美不動如山選擇坐在台下，有時與人交談，或顧自滑手機，也沒有陪同韓逐桌敬酒。

與王金平親近的陸淑美公開表態支持郭台銘，她今天受訪時表示，她聽到基層聲音，希望市長（韓國瑜）留在高雄做滿任期，不過她也強調，不論國民黨誰出線，她就支持誰。

至於陸淑美表態是否引發選邊站效應，王金平表示，人各有志，有人支持郭台銘，也有人會支持韓國瑜或朱立倫，不必因此做許多聯想。王金平說，他與各陣營保持等距，不會選邊站。

韓國瑜敬酒時，里長們冷熱有別，有人客套，也有人熱情地高喊「總統好！」、「加油」、「唯一支持」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法