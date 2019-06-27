酸大巨蛋因「國父」限高度 柯文哲：當年我決定就不理

2019-06-27 14:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯文哲今日中午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」市政體驗營，與大專院校生展開便當會共進午餐，有學生建議讓天母棒球場作為味全龍的主球場，柯文哲指出，天母棒球場打球時間有限制，平日不准打、週末六日僅能打到晚上10點，在商言商，味全龍進駐後球場整修花8千萬，可以得到什麼，賠一點可以，但賠太多也不行，但味全龍有個機會是就是大巨蛋，但什麼時候蓋好他也不知道。

話鋒一轉，柯文哲酸說，大巨蛋蓋在國父紀念館對面，遵從偉大的偉人，所以限高60公尺，「偉大國父在對面，不能蓋太高」，但打棒球需要高度，所以往下挖10.5公尺，「哇，這頭痛了，1、2萬人要逃生很困難」，從相當三層樓跑到地面再跑出去，小巨蛋在地面疏散很快。

柯文哲說，大巨蛋當年要是他決定就不理限高，「中正紀念堂限高也被我打破，偉人民情我才不理它、威權統治我才不理」，實事求是是個文化，社會太多禁忌與意識形態，所以從今天開始努力實事求是，解決以前的歷史共業。

此外，大學生提到，柯文哲拍攝網路節目「一日幕僚」有多達1400萬人次瀏覽，建議媒合體育局拍攝相關影片。對此，柯文哲說，在商言商，還是收視率決定，拍「一日學姊」或許大家想看，但「一日局長」沒人要看，這還是市場決定一切。

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