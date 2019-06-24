柯P嗆「你們要把我綁在議會我也不在意」 議員爆氣怒斥藐視議會

2019-06-24 11:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕爭議不斷的遠雄大巨蛋案，日前爆出北市府官員在去年11月29日私下召開會議喬蛋，儘管市長柯文哲嚴詞駁斥外界指控，強調是官員討論如何應對遠雄，但議會仍排定在今天要求柯文哲到議會進行專案報告。

柯文哲在報告中強調，BOT的問題，市府既是契約的甲方，也是審查者，所以在跟遠雄談判過程中，市府的底線跟想法，還是要有共識，不管是指導還是跟遠雄談判，內部還是要有共識。

市議員簡舒培質疑，市長自己在報告中強調容留人數就是59833，為何時任市長室主任李文宗竟然在去年十一月擅自召開會議，要求身兼都市審議委員會主席的前都發局長林洲民想辦法把人數變成7萬？

未料，柯文哲竟跳針反質詢「有講7萬嗎？」讓簡不滿大罵這場專案報告的名稱就是「有關107年11月29日由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋會議」，換言之重點就是去年11月29日那場會議，現在市長對會議內容一問三不知，來專案報告幹嘛？

柯文哲竟回嘴「你們的策略就是把我綁在議會，我也不在意。」這下連民進黨團副秘書長洪健益、市議員阮昭雄都輪番跳起來抗議，怒斥柯藐視議會。

面對簡舒培、洪健益等議員喊話要市長先回去把會議內容搞清楚再來專案報告，議長陳錦祥則是不斷哀求「不要這樣啦，繼續啦，後面的質詢還要繼續。」最後要求柯針對會議內容回答。

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