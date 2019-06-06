鬆口大巨蛋降低容留人數先上線 柯P直言：拖下去也不是辦法

2019-06-06 15:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午應中華民國工商協進會邀請以「光榮城市」進行專題演講，被問到大巨蛋如何處理，柯文哲表示，大巨蛋最大問題卡在公安問題，並鬆口如果將容留人數下降到6萬人以下，讓大巨蛋「先上線」。今日下午北市議會總質詢，時代力量北市議員林亮君追問「先上線」的意思為何。

對此，備詢的柯文哲答覆表示，就是「先上線再改」，大巨蛋現階段的環評人數、容留人數、防災避難人數，環評通過是59833人、防災避難人數大概是13萬7963萬差不多14萬人，容留人數到底是多少也是現在最有爭議，（容留人數）這個數字現在還在討論，市府內部也再討論，到底多少人才是合理人數。

柯文哲表示，容留人數最低59833人，要進都審容易過，如果要多很多都審就有得審了，這就看遠雄態度，「拖下去也不是辦法」，因此容留人數若接近環評人數，都審過、建造執照都能拿到，（營運）以後容留人數要增加再去煩惱。

林亮君提到，大巨蛋周邊交通包括忠孝東路四段、光復南路等道路改善工程，在契約的規範，甲方市府對於該工程進度如何？是否有編列預算？體育局長李再立回答，沒有編預算，因為工程委託遠雄代辦。

但林亮君質疑，契約提到甲方就是市府，在大巨蛋完工前要完成道路改善工程與道路興闢，市府卻交給遠雄很奇怪，一旦發生狀況，遠雄不願意出錢，誰要負責，李再立則說，因牽涉工區整合，所以當時跟遠雄協商願意代委處理。

林亮君表示，所以市府在幫遠雄做路型改善的背書嗎？給遠雄做還讓遠雄出錢？此時柯文哲在一旁強調，「我們還是會監督啊！」李再立說，市府會監督遠雄的施工。

林亮君說，據市府報告，大巨蛋周邊交通路型改善前後，周邊道路的交通服務水準卻都是E級、F級，交通路況並沒有顯著改善，市府還要把路型改善交給遠雄，交通壅塞市民罵的人還是市府，不是遠雄，市府應該正視交通問題。

對此，交通局長陳學台表示，有要求遠雄在大巨蛋營運以後舉辦超過2萬人活動，需要另外提出交通維持計畫，市府會要求每個活動舉辦的時間，並要求活動散場不能在尖峰時間。

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