大巨蛋完整錄音曝光 柯：做壞事的人都懷疑別人做壞事

2019-06-10 14:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「喬蛋」爭議越演越烈！台北市議員簡舒培日前在議會質詢時，公布7段時任北市府顧問李文宗與多名市府官員，為遠雄大巨蛋案所召開會議的錄音檔，怒批「喬蛋」，卻反遭台北市長柯文哲質疑「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」未料，昨《上報》刊出全程1小時22分42秒「一刀未剪」的完整錄音檔，也讓喬蛋風波再開新篇章。

柯文哲今天早上受訪再批，如果有原始錄音檔，那第一次就就全部公開就好了，還切成7段，故佈疑陣，所以自己討厭這些政治人物就是這樣子，「你去聽一聽，是有聽出什麼不正常嗎」。

他還說，大巨蛋就是困難的東西，所以自己的態度是這樣子，有本事就拆掉，一時間拆不掉就要務實面對這些問題要怎麼解決，環評、容留、避難人數要怎麼解決，交通動線怎麼解決，這都是很務實的問題。

「大巨蛋是很困難的題目，台北市政府官員內部要先討論我們的政策、底線是什麼，哪有我們自己內部不討論 然後去和遠雄談判。

」

柯不滿嗆，這是要喬什麼蛋，「做壞事的人都一直在懷疑別人在做壞事」。

聽到前北市都發局長林洲民昨晚在臉書上發表「致遠雄公司負責人的公開信」，內文提到請遠雄「停止賄賂台灣公務員的行徑」，似乎是在影射北市府內部有人收賄。

柯文哲今則指自己轄下不會，但遠雄以前紀錄不好，太多案子了。

他再度強調，自己的方法為什麼會杜絕問題，就是因為我們常常都是公開透明，通常會出現密室交易就是人很少，但十幾人在開會怎麼密室交易，這很困難。我們內部採取這種開會制度，什麼問題拿到檯面上大家明著講，一個人的意見很難操縱全場，這也是台北市政府比較沒有聽到弊案的原因。

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