柯P：剪7段錄音檔不公平 大巨蛋案完整音檔今曝光

2019-06-10 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員簡舒培上個月30日在議會質詢時，公布了7段台北捷運公司董事長李文宗與多名市府官員，為遠雄大巨蛋案所召開會議的錄音檔。當時台北市長柯文哲表示，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平。」有媒體今天公布該次會議，全程1小時22分42秒「一刀未剪」的完整錄音檔。

根據《上報》今天的報導，這場在去年11月29日召開的會議，由前市府顧問、現任台北捷運公司董事長李文宗和市府秘書長張哲揚主導，而與會的市府官員包括法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩和當時的都發局長林洲民等人。

報導指出，據該錄音檔可發現，為幫遠雄解套，以張哲揚、李文宗、陳世浩和劉銘龍為首，提出了3個方案。據報導，方案一是，將環評通過的「引進人數59833」和都審會審查的「防災避難模擬人數」脫鉤。方案二是，劉銘龍以南山人壽環評案為例，官員們建議遠雄也以「時間差」處理園區人數問題。方案三，針對遠雄無法在大巨蛋園區處理57輛遊覽車的停放和疏散問題，官員們以「大巨蛋會出現57輛遊覽車的情況並非常態」為由，提出「不用送審即可」的建議。

該報導表示，此錄音檔為擔心有人要「硬喬」大巨蛋，為求自保的與會當事人所錄，並無柯文哲所稱「市府被竊聽」的問題。

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