大巨蛋完整錄音檔曝光 35位議員提案要求柯文哲專案報告講清楚

2019-06-12 16:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前公布去年11月29日，北市府官員開大巨蛋會議的7段錄音檔，如今有媒體公布完整錄音檔，簡舒培今天在台北市議會大會中提案，要求柯文哲應到議會進行專案報告，該提案獲得35位議員支持，認為柯應說明清楚，為何會出現這場為遠雄解套的秘密會議。

簡舒培表示，去年11月29日市府前顧問李文宗邀集秘書長張哲揚、都發局前局長林洲民、環保局長劉銘龍、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩等官員秘密會商，為大巨蛋想辦法、尋求解套，但當天會議竟討論修改都審會議紀錄、調整大巨蛋容留人數，皆已僭越都審委員職責。

簡舒培質疑，柯文哲是否授權李文宗處理此事，標榜一切公開透明的柯文哲，難道公開的都是已經公開的會議嗎？市府竟有秘密會議，無法讓人接受，現在已經有35位議員加入連署，代表大家都關心大巨蛋秘密會議，因此她要求柯文哲赴議會專案報告，希望能夠徵求議長同意，本期再加開一次市長專案報告。

不過國民黨議員秦慧珠認為，按程序應該交給朝野協商，不能用議案的方式進行。但包含國民黨議員應曉薇、羅智強；民進黨議員洪健益、阮昭雄、李建昌；新黨議員侯漢廷、無黨議員「呱吉」邱威傑都發言力挺，支持提案。

呱吉表示，錄音檔內容蠻有疑點，很多事情市府都沒澄清，質詢時間不長，柯文哲也沒辦法表達他的看法，支持加開專案報告。應曉薇表示，柯文哲標榜公開透明，應該說明清楚大巨蛋案的疑點，同意加開專案報告。

洪健益指出，當天簡舒培質詢時，柯文哲弄得很像是議員汙衊他，結果完整錄音擋曝光後，更證明簡說得對，不是斷章取義，柯應說明清楚大巨蛋原委。阮昭雄說，柯文哲可以在專案報告的機會，將大巨蛋立場說明清楚，因此專案報告很有必要。

李建昌痛批，柯文哲是鬼扯蛋市長，大巨蛋需要釐清疑點，總質詢時間非常有限，有必要把這個大議題說明清楚，李文宗不會莫名召開會議，議會同仁應共同監督，一定要在這個會期排專案報告。

議長陳錦祥決議，下週三提程序委員會決定，如果大家同意目前剩下6月24日上午有時間排市長專案報告，變更議程須請大家支持。

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