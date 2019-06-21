直言大巨蛋「散場模擬」不合格 林洲民：絕非「刁難審查」

2019-06-21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕前都發局長林洲民昨（20日）在臉書發文，針對大巨蛋都市設計審議中的電腦模擬議題，寫了一封「致台北市民的一封公開信」，題為「就算是狗吠火車還是要吠的2019台北人之出埃及記」。林洲民強調「大巨蛋都審只有一種，那就是公平、公開的審查公共安全，沒有『刁難審查』和『放水審查』」，並質疑遠雄為何只願執行「一般情境模擬」，至今仍然拒絕執行「危害情境時的散場模擬」。

林洲民在該則貼文指出，遠雄至今仍然堅持只執行「一般情境模擬」（Default），也就是不執行「危害情境時的散場模擬」。林洲民解釋，「危害情境時的避難電腦模擬」是大巨蛋都審中的防災避難模擬最重要的項目之一，在防災避難時，因為長者、體弱者、恐慌者、以及行動不便者，行動速度較慢，因此要求遠雄必須作「低於每秒1.2公尺的電腦模擬」。林洲民疑問，遠雄怎麼能說這樣的審查是「刁難」？並質疑為何遠雄至今仍不斷抗拒執行「每秒0.6公尺的電腦模擬」？

林洲民指出，遠雄所引用的軟體是「building EXODUS v 6.3」，而EXODUS的字源，就是「出埃及記」，也就是「摩西帶衆人逃難之意！」，而此軟體之「v6.3」版本「清楚的詳載各種危險情境」，其中除了「1.2公尺/秒」、「0.6公尺/秒」之外，尚有要求作「0.25-0.33」、「0.42-0.56」、「0.33-0.42」公尺/秒之測試，有四大類48個參數可以設定，然而遠雄至今仍然堅持只作「正常環境的電腦模擬」。林洲民對此表示，該測試的模擬就應該要測試，「作軟體內建參數程式的預設情境之避難電腦測試怎麼會是『刁難的民粹』呢？！」

林洲民在該文中再三強調「人命關天」，對台北的公共安全表示極度擔憂，並打算自購「building EXODUS v 6.3」軟體，以確實了解大巨蛋這項公共設施的安全議題，並會與此軟體的研發中心「Fire Safety Engineering Group,University of Greenwich,London,UK」、該軟體的在東京的亞洲代理「Forum 8」，以及亞洲代理在台北的分公司等三處聯繫。

林洲民指出，台建中心（財團法人台灣建築中心）只審查建築物的「防火避難」措施，而都發局對大巨蛋的都審則是在「都市防災」的範疇。林洲民解釋，從建築物內部疏散至戶外只是第一步，而是否能夠「及時疏散」、「戶外空間是否足以有效容納全區人口」，「民眾是否能安全逃離基地」等等議題，都必須等到遠雄交出完整的電腦模擬後，委員會才能著手詳實審查。

林洲民更痛批，遠雄多次宣稱「委員擾亂拖延，打擊企業，訴諸民粹，營造自身正義形象」，甚狂言「少數委員阻擋國家重大建設」，林洲民嚴正反對這樣的說詞。林洲民也聲明會為日前指出遠雄「這是個不及格的電腦模擬」的言論負起法律責任。

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