政院《工廠管理輔導法》落日25年 環團、業者互嗆

2019-06-27 12:39

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院將進行《工廠管理輔導法》第二次協商，且當天可能表決通過爭議條文，針對環保團體主張增訂20年「落日條款」，行政院同意25年落日，以解決農地工廠合法化的長年問題；今天環保團體跟農地工廠代表在立法院前互嗆，環團高喊「逮捕現行犯」，農地工廠代表強調「一旦落日、永無寧日」。

地球公民基金會表示，上週四黨團協商後《工輔法》留下兩條條文爭論未修，一條是規範「特定工廠登記」的落日條款（§28-5），一條是「公民訴訟」條款（§28-13）。有關農地違章工廠落日，經濟部始終不願設下落日期限。對不作為的政府機關，環團強調公民有權提「公民訴訟」，但經濟部官員及多位立委認為將造成濫訴，並不支持。

今天上午環團在立法院前召開記者會，農地工廠代表聞風而至，雙方互嗆；政大地政系助理教授戴秀雄痛批，政府失靈、公務員怠惰，導致違章農地工廠數量龐大無解，基於法治國家觀念，政府該怎麼做就怎麼做。

對行政院落日條款訂在25年，地球公民基金會吳其融表示，環團的落日條款訴求是20年，搭配公民訴訟條款，行政院若做不到，應先撤回法案。

在工業區設廠的合法工廠代表表示，這些農地違章工廠如果納管，僅需繳交每年10萬元左右的輔導管理法，跟工業區動輒上百萬元的管理費、汙染處理費相較，根本九牛一毛。這些農地工廠未來合法化後，土地暴漲，價差1坪約8萬元，全台1.4萬公頃，不當得利約3.4兆，每家農地工廠可以賺到9千萬元。

農陣理事長洪箱表示，政府要如何保證這些農地工廠合法化之後不會造成汙染，為何大家想安心種田、吃安全的食物很難；彰化環盟執行秘書吳慧君表示，2017年彰化環盟舉報27件新增的違法農地工廠，要求地方政府即報即拆，但公務員怠惰沒有作為，環團要求納入「公民訴訟」條款，有司法救濟管道。

農地違章工廠代表則高舉「一旦落日、永無寧日」標語。業者陳明順表示，民國60年代政府喊出「客廳即工廠」，所以他家中附近農地蓋起工廠，現在若要移至工業區，土地買不起，員工也都年紀偏大，無法離家到遠處的工業區工作，他們都有繳稅，也不炒作土地，經營工廠是為了照顧員工生計；另一個業者藍東順表示，農地上的工廠都是中小企業，無力購買工業區的土地，但願意做好環保工作，不汙染農田，希望可以就地合法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法