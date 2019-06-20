立院將拚《工廠管理輔導法》三讀 環團痛批毀農滅國

2019-06-20 12:11

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院預計今明進行《工廠管理輔導法》部分條文修正案二、三讀，讓農地違章工廠合法化，環保團體今天召開記者會痛批立法院怠忽職守，違章工廠就地合法後將毀農滅國，要求行政院撤回修法草案，還有農地上特定工廠登記明訂落日期限，中高污染輔導遷廠、關廠。

立法院經濟委員會5月通過《工廠管理輔導法》部分條文修正案初審，低污染未登記工廠2年內納管，環團痛批立委林岱樺提出納管農地工廠可自由買賣提案，變相鼓勵全民炒作農地變工廠，摧毀台灣的農地良田、糧食安全及國土空間秩序。

目前約有3萬8千家農地工廠，初審通過未登及臨登工廠符合低污染產業者，需在修法後5年改善完成並取得「特定工廠登記」，若未取得10年到期則斷水電。但「特定工廠」設有不得轉手、不得變更負責人等7大限制。

地球公民基金會、台灣農村陣線、主婦聯盟環境保護基金會、環境權保障基金會 、綠色公民行動聯盟、台灣守護民主平台等民間團體今天緊急召開記者會，呼籲民進黨團不要護航林岱樺版本，環團訴求《工輔法》修法，應奠基在新增建違章工廠即報即拆、中高污染優先處理，「特定工廠」需有落日條款，明確納入「資訊公開」及「公民訴訟」條款，當地方政府怠惰執法，行政體系全面失靈，人民可向法院提出公民告知書，透過司法程序要求地方政府必須積極作為。

地球公民基金會專員吳其融表示，經濟部主責《工廠管理輔導法》的官員護航農地工廠業者，農地工廠業者未來只要繳交2到10萬回饋金就可以合化法，比起工業區廠商每年繳交數十萬的管理費及污水處理費划算，農地被污染的情況將更為嚴重，最後將毀農滅國。

環境權保障基金會律師郭鴻儀痛批，據說民進黨團預計將回饋金從現行土地現值的50%降到8%，如同鼓勵廠商將農地大量違規轉為工業用，進行炒作。

農陣專員王章逸問立委，農地上的工廠多年來逃避應付的環保責任與經費支出，造成農地污染，農地強迫休耕，現在修法合法化，立委們良心安嗎？

主婦聯盟環保基金會專員黃思敏表示，農地上違章工廠合法化，將導致食品安全有疑慮。

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