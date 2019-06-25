國民黨政見會公布題庫是怕有人出槌？ 朱立倫：不是嗎？

2019-06-25 11:41

〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫今日上午出席前衛生署長楊志良新書《中華民國如何不亡》發表會，針對今日登場的國民黨國政願景政見電視發表會、黨中央先行公布題庫，他認為可能是怕有人出槌，並語重心長提到國民黨黨內互打產生嚴重後果，民進黨已超越國民黨。

對於政見發表會，朱立倫表示，雖然是個演講會或者是朗誦比賽，但還是會就過去半年提出的27項政見，以及在臉書直播報告的內容做說明，自認有長期、實際的行政經驗，不需要臨時抱佛腳，就把實際上台灣應該怎麼走、怎麼做進行一個報告。

針對媒體詢問國民黨黨中央先行公布政見發表會題目，是怕有人出槌嗎？朱立倫回答「不是嗎？」，至於可能出槌的人會是誰？他則認為「都有可能，但事實上，通常應該沒有什麼政見會直接把題目告訴你，然後再請你去做朗誦比賽」。

至於高雄市長韓國瑜將有立委到場助陣，朱立倫提到，自己只有一些老朋友、老同事或志工好朋友，不會請特別的名人或貴賓，並強調現在要爭取的是黨內初選，根本沒有什麼助選不助選，大家都是自己黨內同志，「跟著韓市長去的都是我的朋友，也是郭董事長的朋友」。

另外，有民調指出，韓國瑜在國民黨內排名第一，但輸給蔡英文總統，反而前鴻海集團董事長郭台銘勝出，朱立倫民調則相對受限，朱立倫說明，昨天一下子就公布了3個民調，自己關心的是國民黨整體民調相對下滑，蔡英文民調相對上升，「這是我們最大的危機，黨內初選沒有提升候選人的戰力，反而黨內互打，而且產生很嚴重的後果」。

朱立倫直言「民進黨已經超越國民黨，不論是政黨支持度，或是政黨對比之後」，所以黨內初選結果很可能是「誰贏了初選，就丟了大選」，是我們最不願意見到的，所以最後的階段還是再次呼籲，只有「我們更強、我們彼此更好，才是我們的目標」。

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