國民黨國政電視發表會公開題目 朱立倫酸：怕有人出槌吧

2019-06-24 12:59

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選首場國政願景電視發表會明天登場，還預先告知12道題目，參與國民黨總統初選的前新北市長朱立倫直搖頭，對於預先告知題目，酸可能是「怕人有出槌」，明天就是由幕僚、寫手寫稿，參選人照稿唸的演講、朗誦比賽，覺得遺憾。

朱立倫今午接受廣播節目專訪，對於國民黨明天將舉辦的首場國政願景電視發表會，朱立倫表示，他從政20年，對於所有國政都非常嫻熟，半年來也是堅持自己理想講政見、談政策，光他的臉書直播就講了27集國政，也到各地發表相關政策，明天就把這些想法告訴大家就好。

對於是否有準備政見會稿子，朱立倫指著自己的頭說「稿子在這裡」，就在他的腦袋中﹔對於國政願景發表會的模式，朱立倫則直搖頭，「唉」了一聲，直呼有點遺憾，因為民眾是想知道參選人對問題的真實看法是什麼，而不是文膽、寫手寫出來的東西，明天就是朗誦、演講比賽。

「怕人有人出槌吧？」朱立倫表示，先把題目公開等於是18分鐘的演講比賽，這樣的政見會「怪怪的」，沒有真正的辯論，因為參選人講的不是真實的想法，也沒有受到任何挑戰和檢驗，這也是為什麼他一開始就說要辦辯論會。

朱立倫也指出，他與蔡總統在3年前的辯論，蔡總統靠文膽，寫出美麗的文青字眼，但現在蔡總統就任3年半，並沒有讓大家看到絢爛美麗台灣的願景，而相對的，他所講的都是他所做過的，務實展現對台灣的願景。

朱立倫說，很多人會覺得他最沒新鮮感，但他是最務實、最理性的，「不是麻辣鍋，就像白開水、大家常喝的飲料」明天他會務實穩健，不會譁眾取寵，畢竟不是辯論，面對其他參選人如郭台銘、韓國瑜顧問們所準備的，他就理性面對就好。

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