朱立倫：只要藍綠各自都團結 柯文哲會第三名

2019-06-24 13:18

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲7月4日將赴中國上海參加雙城論壇，前新北市長朱立倫今表示，柯文哲應該會出來選，戰法是搶藍、綠的票，但只要民進黨、國民黨都團結，柯出來選就是第三名。

朱立倫今午接受廣播節目專訪，對於柯文哲未來的動向，朱立倫認為，柯文哲應該會出來選2020年總統，因為柯非常積極在做，否則身為台北市長還跑到雲林、台東、花蓮，應該是不可能不選。

朱立倫表示，這次雙城論壇對柯文哲來說是很大舞台，柯希望在大舞台上搶藍軍的選票，藍、綠都搶，柯曾說他自己是2020年選舉最大變數，但朱認為，最大變數是國民黨會不會團結。

朱立倫直言，只要藍綠都團結，柯文哲出來選就是第三名，柯的機會在於民進黨或國民黨分裂，民進黨看起來還好，但國民黨只要分裂或不夠團結，很多選票就會游移到柯文哲。但他有信心可以凝聚、團結國民黨，因為他是藍軍最大公約數。

此外，對於「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌昨發起的「反紅媒」遊行，朱立倫受訪時表示，台灣是重視媒體自由環境的社會，尊重每個媒體的言論自由，但媒體要秉持中華民國、秉持台灣的立場。

朱立倫認為，昨天的遊行有點可惜，如果是「館長」跟民間朋友發動的話，大家會覺得比較跳脫政黨，但黃國昌是時代力量，還結合一些民進黨，會讓本來台灣強力呼籲所有媒體能走中道、愛台灣、中華民國立場的訴求被污染了、被走偏了，這比較遺憾。

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