火辣身材2網紅 竟為「公益」互槓…

2019-06-20 00:46

〔記者鄭景議／台北報導〕25歲網紅金莎，曾被媒體爆料因為爸爸是台灣民政府成員，導致選美比賽獎金被取消；她近日想做公益活動，找有「台版波多野結衣」之稱的另名網紅珍琳，託她幫忙做拉糖蛋糕，但要求蛋糕上要做她的臉，珍琳痛批金莎假借公益行宣傳圖利之便，兩網美為此在網路槓上。

金莎本名陳蘊予，在去年的世界華人華裔小姐選美比賽獲得亞軍，卻遲遲拿不到獎金，還有業界人士指出，她的爸爸想把她捧成「台灣民政府之花」。

而網紅珍琳則在臉書直播賣性感內衣，常與直播紅人連千毅一起直播，不吝展現身材，有「台版波多野結衣」之稱，擅長做拉糖蛋糕，去年獲得財團法人台灣蛋糕協會舉辦的2018聖誕節蛋糕比賽「糖花藝術工藝」亞軍。

珍琳指出，金莎因為她7月20日的「咪咕嚕公益嘉年華會」，要請育幼院小朋友吃蛋糕，日前請她做拉糖蛋糕，要求「互惠」，問她能否免費提供。珍琳本來一口答應，但是金莎要求在蛋糕上做自己、妹妹還有她寵物兔的模樣，珍琳質疑為什麼不是做育幼院的名字或是小朋友的模樣，難道是為自己打廣告嗎？

珍琳還說，金莎時常以做公益愛心互惠為由，要大家免費提供各式服務，從她臉書上可以看到她要求互惠遊覽車、可愛創意服、拍形象影片等等，如果是真為愛心就算了，但是藉機打自己廣告還要求互惠，不免引人質疑。

對此，金莎在網路上回擊「有沒有愛心阿」，還罵珍琳「露胸耍沒腦」、「有大頭症」、「蛋糕造型放自己很奇怪嗎，我們辦的活動不放我們放鬼喔？」對於互惠拗免費一事，她也否認從頭到尾都有在談價錢，表示遭到扭曲。

珍琳指出，對於金莎稱她「露胸耍沒腦」、「有大頭症」等言論，她保留法律追訴權，不排除提告毀謗及公然侮辱。

對於珍琳的控訴，記者嘗試聯繫金莎，但至截稿前都未獲回應。

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