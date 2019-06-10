超強網紅「丁丁」 20分鐘殲滅霸王鍋

2019-06-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮昨有一場「霸王鍋」挑戰賽，一小時內吃完七公斤重的貢丸米苔目就可獲一萬元獎金，三天連假有廿人挑戰失敗，僅廿六歲大胃王網紅「丁丁」丁聰明在廿分鐘內嗑光，獲得獎金。腸胃科醫師洪弘昌提醒，短時間暴食，易造成胃酸逆流、血糖劇升、呼吸變得吃力，有腸胃性潰瘍、心肺疾病或慢性病患者千萬不要嘗試。

這場「霸王鍋」挑戰賽於端午節三天連假在草屯鎮寶島時代村舉行，兩天半已有廿多名男子挑戰，但全部吃不完重達七公斤的貢丸米苔目而敗北。

昨日下午由應邀參加的大胃王網紅「丁丁」上場挑戰，他氣定神閒地在廿分鐘嗑光七公斤的貢丸米苔目，且只用了規定時間的三分之一，吃完後神情依然輕鬆，現場圍觀遊客看得目瞪口呆。

本名丁聰明的網紅「丁丁」身材標準，看不出來很會吃，他說，吃完一鍋貢丸米苔目已經有點飽，但還可以換吃別的東西。

短時間暴食 傷腸胃肺

衛福部南投醫院院長兼腸胃科醫師洪弘昌表示，短時間吃掉那麼多東西，會把橫膈膜往上頂，容易造成賁門鬆弛，胃酸逆流，嚴重時可能引發吸入性肺炎。若患者有腸胃性潰瘍，也容易造成腸胃穿孔。

此外，因橫膈膜往上頂，肺無法做負壓呼吸，得改用肋間肌往外擴張而呼吸變得較困難，感覺很喘。另因在短時間吃下那麼多東西，血糖也會急劇上升，建議有心肺功能和新陳代謝疾病的患者不要嘗試。

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