慢性咳嗽、喉嚨卡卡 胃食道逆流「非典症狀」／健保統計患者逾76萬人 還有很多人罹病不自知

2019-06-10

〔記者林惠琴／台北報導〕每年端午節過後，胃食道逆流就醫人數通常提高約兩成，主要是吃太多粽子所造成；因糯米較難消化、容易脹氣，加上連假晚睡吃消夜，症狀更加劇。醫師指出，胃食道逆流除了胃酸逆流、火燒心等典型症狀外，部分可能是慢性咳嗽、喉嚨卡卡等非典型症狀，患者應避免大量食用太油、太酸、太辣與太甜的食物，且吃飽不宜久坐、睡前不吃消夜。

預估端午後 就醫增2成

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師曾屏輝說明，胃食道逆流是胃酸等胃的內容物逆流到食道，進而引發不適症狀，造成原因包含食道過度敏感、食道蠕動功能變差、食道與胃接口的賁門變鬆、胃的食物下不去，導致胃排空過慢等。

衛福部健保署資料顯示，胃食道逆流主診斷患者有七十六．六萬人，但不少罹病者並不自知。彰化員生醫院成立全台首個胃食道逆流診治中心，該中心主任吳文傑就說，國內流行病學調查曾發現，約每四人之中，就有一人有胃食道逆流。

重口味食物不要吃太多

吳文傑曾收治一名三十歲出頭的男性患者，經常有脹氣、灼熱感，吃飯時或飯後有溢食物感，嚴重時甚至吐光，且清晨常有一股溢酸感將他從睡夢中驚醒，吐出的水又酸又臭。

不過，曾屏輝提及，部分患者也可能有慢性咳嗽、喉嚨卡卡等非典型症狀，但有這些狀況未必就是胃食道逆流，不必太恐慌。

吃飽勿久坐 睡前別吃消夜

曾屏輝強調，胃食道逆流很難根治，但治療可使病況獲得控制，而享有較好的生活品質，建議仍要就醫，且飲食要避免大量太油、太酸、太辣、太甜，若吃了不舒服，就應停下別吃。此外，吃飽不宜久坐，以免食物堆積在胃裡下不去。

吳文傑提醒患者，飯後最好散步二十至三十分鐘，睡前三、四小時不宜再進食，萬一不得不吃消夜，睡覺時多墊兩個枕頭，不要平躺。

吳文傑補充，約七成胃食道逆流患者，可經由飲食、生活習慣調整改善症狀，但仍有三成較難治，若長期用藥不見效果，可考慮透過手術使賁門變緊等方式緩解不適。

胃食道逆流患者及健保申報統計

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