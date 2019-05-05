網紅逗趣模仿韓導「發大財」 網友笑讚：你比較適合當市長

2019-05-05 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜日前面對自經區質詢，不停跳針「高雄要發大財」，影片一出就在網路遭到瘋傳，而今天一名網紅也PO了一段模仿韓國瑜的影片，誇張逗趣的表情引來不少網友稱讚。

「對嘴哥Eddy Chang」曾以有趣的對嘴影片爆紅，影片中浮誇的表情更是許多粉絲的最愛，今（5）日他在臉書PO上了這段對嘴影片，只看他嘴型跟著韓國瑜不停跳針大喊「發大財」，加上誇張有趣的肢體動作和表情，讓近千名網友都來按讚朝聖。

網友看了笑翻，紛紛留言表示「你比較適合當市長ㄟ！高雄發財又快樂」、「你好可愛呦，百看不厭」、「有頭髮又帥的市長」、「越來越欣賞你了」，也有網友替他擔心，表示「超好笑，你會被出征，要小心」、「韓粉等等要進攻了，請保重」、「喜韓兒要衝進來了」、「幫補血，坐等韓粉來攻擊」。

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