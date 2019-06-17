媒體民調： 明年大選「三角督」 柯動向左右蔡選情

2019-06-17 12:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今日正式成立的媒體「優傳媒」今日上午公布一份明年總統大選最新民調，其結果顯示，如台北市長柯文哲加入戰局，無論國民黨派鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜參選，柯皆贏過代表民進黨參選的總統蔡英文；但假如柯不選，蔡從柯支持者中得到的選票，皆優於國民黨2名潛在人選。

優傳媒今日公布的民調在今年6月13日至6月16日施測，針對700萬家戶市內電話作為母群體，並採區域碼分層、後二碼隨機再戶內隨機方式採得受訪樣本，取得1081份有效樣本，抽樣信心水準為95%，誤差值為正負3%以內。

根據此民調結果，如明年總統大選由蔡英文、柯文哲、韓國瑜3人競逐，3人支持度分別為27.75%、29.88%、27.1％，由柯文哲領先。如由蔡英文、柯文哲、郭台銘3人參選，支持度分別為25.81、26.73％、27.47％，領先者則為郭台銘。

值得注意的是，柯文哲是否參選，成此次大選的關鍵因素，調查顯示，假如國民黨推派郭台銘、柯文哲不參選，柯的支持者會有36%改投蔡英文、32.5%改投郭台銘；如國民黨推派韓國瑜而柯文哲不參選，柯的支持者有43.7％會改投蔡英文、26.3%投韓國瑜。

另外，假如韓國瑜不選總統，其支持者會有20.82％拒絕投其他參選人。世新大學新聞傳播學院前院長彭懷恩分析，蔡英文對外強勢有利於選舉，但也有其執政包袱；柯文哲雖在藍綠相爭中伺機而動，但當柯站在檯面上時，可率領何種團隊領導將受質問；郭台銘治理能力沒有問題，但問題在於中國因素；韓國瑜現在正做全島「民粹式」動員，但有作用力就有反作用力。

而此份民調也針對死刑議題、前總統陳水扁的相關議題進行調查，結果顯示，有71%受測者認為應加速死刑執行，只有2.4%反對死刑：另有41.3％民眾認為下一任總統應將陳水扁關回監獄，有27.6%應讓扁維持保外就醫，只有12.1%支持特赦。

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