反送中》吳叡人：中國想讓台灣像威瑪共和一樣民主自殺

2019-06-16 16:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣立法院外今舉行「撐香港，反送中」活動，數千人出席參與。中研院台灣史研究所學者吳叡人今天在活動短講中說，台港在中國邊陲共同承受帝國壓迫，而中國壓迫的工具就是一國兩制，只是做法不同；在台灣，中國透過全面經濟收買、建立島內代理人和滲透顛覆，「想讓台灣像威瑪時代共和一樣自動放棄主權、民主自殺！」

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等團體號召台灣社會響應香港反對「逃犯條例」，今天數千黑衣人潮湧現聚集在立法院外，高喊「撐香港，反送中！」「拒絕一中、反對和平協議！」

活動邀請台港及海外各界多位代表輪流發表5分鐘短講。吳叡人今天在短講中說，他今天來到這個地方，就是要表達台灣和香港團結一致奮鬥的決心，台港都在中國帝國的邊陲，共同承受帝國的共同壓迫，「這個命運使我們一同奮鬥！團結！」

吳叡人指出，中國帝國壓迫台港的工具就是一國兩制，只是在兩地作法不同；在已被中國佔領的香港，一國兩制是殖民統治的工具，利用「以港治港、幕後控制、偷天換日、最後完全控制」，進行間接殖民統治。而「送中條例」就是北京在美中爭霸之際，提前進行法律整合，要讓香港陪葬。

至於在台灣，吳叡人說，台灣是獨立國家，中國還沒征服，因此一國兩制目前只能是統戰策略，但武力征服代價又太大，所以中國透過全面經濟收買、建立島內代理人和滲透顛覆，「想讓台灣像威瑪時代共和一樣自動放棄主權、民主自殺！」近來藍白相爭表態要當中國代理人，正反映了中國作法有極大效果。

因此，吳叡人說，台港自太陽花和雨傘運動以來，攜手抵抗帝國，如今後雨傘世代用血肉之軀抵抗更讓台灣人動容。吳叡人向香港人致敬「香港是不朽的」，也感謝香港人絕望的反抗喚醒沈睡的台灣人，「了解主權比發大財重要！」

吳叡人也向在場群眾喊話說，現在國民黨副主席曾永權還在參加海峽論壇，以及還在講兩岸一家親的柯文哲，「明年選舉要把這些無恥政客、白中帶紅的政客掃入歷史灰燼！」一番發表獲得全場喝采。

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