「拿一支掃帚擋整個中國」 吳叡人：這就是228的抵抗精神！

2019-02-28 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕凱達格蘭大道今天下午舉辦共生音樂節以紀念二二八事件，中研院台灣史研究所學者吳叡人今晚在現場發表演說時，談到二二八民間反抗的歷史。吳叡人引用日前行政院長蘇貞昌的「掃帚說」，他表示，二二八事件初期的民間反抗就像是「拿一支掃帚要擋整個中國」，直言台人在二二八事件中的抵抗就是種「掃帚精神」。

根據《風傳媒》報導，吳叡人說，二二八有悲情、悲傷、受害的一面，但也不要忘記主體的、積極抵抗行動的一面。當時年輕人組織的自衛隊與抵抗軍，使用簡陋的武器與蔣介石政權進行軍事對抗。他說，「台灣人的抵抗是簡陋的，面對中國正規軍跟整個國家──不要忘記那時不知天高地厚的台灣人起來抵抗，他們就像拿掃把抵抗一樣嘛，大家想像，那時的台灣人拿一支掃帚要擋整個中國！」

雖然最後反抗以失敗告終，正如掃帚不可能打贏機關槍，台灣隨後也籠罩在白色恐怖的陰影下。不過，在吳叡人看來，二二八的反抗意義就在於克服台灣總督府民政長官後藤新平評價台灣人時所說的「怕死、愛錢、愛面子」的魔咒。

吳叡人說，「因為這些反抗強權的前輩存在，我們台灣人懦弱的歷史上留下一個小小的、高貴的、追求自由與人性尊嚴而抵抗的傳統，所以今天我們才能驕傲地說我們台灣人『不怕死、不愛錢、不愛面子』，我們才能堂堂正正抬著胸膛，說『我以台灣人為榮』」。

正如今天台灣面臨中國獨裁政權的威脅，吳叡人呼籲年輕朋友，對二二八不應只停留在感傷，也要以台灣的民主自由為傲，並且燃起熱情與勇氣爆護台灣的民主自由、獨立以及追求民主自由普世價值的理想。正如當年二二八對抗軍事鎮壓的台灣人們：「我們懷念二二八事件中前輩抵抗強權的風采，最黑暗的時刻，二二八記憶照亮了台灣！」

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