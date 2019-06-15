中國稱海峽論壇逾萬台人參加 林飛帆：對比香港無比諷刺

2019-06-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天下午宣布「暫緩」《送中條例》修法，但是林鄭月娥對於這次造成大規模的警民衝突，仍稱警方的做法「天經地義」，加上僅是「暫緩」並非「撤回」，遭香港民陣痛批毫無歉意，因此明（16）日的「譴責鎮壓撤回惡法」大遊行將如期舉行。太陽花學運領袖林飛帆對此表示，今天正好是中國舉辦海峽論壇，對比現正遭到暴力鎮壓的香港，真的是「無比諷刺」。

林飛帆在臉書指出，除了明天仍將持續上街聲援香港外，更要向國內各政黨與總統候選人和國會做出呼籲：拒絕一中和平協議，以及為「一國兩制」鋪路的「九二共識」和「兩岸一家親」！

林飛帆表示，今天香港人民才經歷慘烈的暴力鎮壓，國台辦舉辦的「海峽論壇」就在廈門開幕登場，且根據媒體報導，竟然有逾萬名台灣政界、商界人士赴會，其中包括國民黨副主席曾永權、台北市副市長鄧家基，中國政府更宣稱這次論壇規模更勝以往！令林飛帆痛批，「真的是無比諷刺！」。

台灣公民陣線也在臉書表示，中國在所謂交流活動中置入「一國兩制，台灣方案」，而國內某些政治人物還附和中國要簽署「一中和平協議」。一旦台海雙邊簽署「一中和平協議」，不正是把台灣綁進「一國兩制，台灣方案」的牢籠裏嗎？

因此，明天下午2點，立法院濟南路旁將持續有活動，堅持反「送中條例」，反「一中和平協議」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法