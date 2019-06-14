獨家》太誇張！學生發起反送中 輔大僑陸組傳禁港生發言

2019-06-14 21:00

〔記者林曉雲／台北報導〕近日各大學自主發起反送中挺香港的活動，輔大學生也擬在下週一6月17日辦「我在輔大，我反送中」活動，今晚卻傳出，輔仁大學僑陸組告知預定出席的香港學生「不能在該活動中帶有立場的發言」。發起人輔大學生吳亭臻受訪表示，聽香港同學轉知校方的阻撓，很錯愕，竟然干涉侵害學生享有的言論自由權保障，且校方還告知將派人到現場監看港生的發言內容。

活動發起人、輔大廣告傳播學系應屆畢業生吳亭臻表示，活動有邀請輔大港澳會發言，但香港同學告訴她，輔大僑陸組要求港澳會不能在反送中的活動發言，先是用Line要求，接著打電話給港生，最後還告訴港澳會，當天反送中活動，校方會派人到現場監看港生的發言內容。

吳亭臻表示，各大學學生都自發性舉辦反送中活動，且有港生出面表達想法和心情，述說自己家鄉發生的事，感同身受，更能引發共鳴，這也本是應受保障的言論自由權，僑陸組卻直接要求港生不能發言，不能表達反送中立場。

吳亭臻表示，反送中是學生自發性活動，也有依學校流程申請完成程序，任何人都應享有言論自由，香港學生也應享有言論自由的保障，她和港澳會香港同學達成共識，在下週一活動中，港澳會香港同學仍會照常發言。她更質疑，輔大一向以自由的學風著稱，但近半年來卻變了調，今年二月傳出學務處發信給教職員，由於國台辦受中生之檢舉，因此校方禁止在課堂上灌輸、宣揚個人意識形態，這次輔大校方難道又再次與中國唱和？阻礙港生於活動中發言，不免讓人擔憂校方是否被赤化了？

輔大學生會認為，秉持言論自由的精神，以及尊重多元立場的表達，譴責僑陸組阻勸港生發言的行為，強調台灣不是香港，不容對於表達的箝制，亦不願見到輔仁大學成為「今日香港，明日台灣」的馬前卒，輔大學生會支持香港言論自由，以及集會反惡法之活動，也譴責香港政府以及中國的血腥壓制，目前在活動臉書上勾選參加和有興趣者已逾七百人，將在活動中喊出「我們在輔仁大學，我們反送中。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法