反送中》林鄭政府硬要「送中」 我國法務部也開嗆了

2019-06-14 19:51

〔記者吳政峰／台北報導〕香港特首林鄭月娥不顧百萬民眾上街抗議，硬要通過俗稱「送中條例」的《逃犯條例》，終釀流血事件，引爆各界譴責，而今連我國法務部也看不下去，嗆明台灣不會在送中條例的架構下，與香港進行任何逃犯移交！

港府2月12日釋出修訂《逃犯條例》與《刑事事宜相互法律協助條例》的訊息，並對外公開表示，修例的目的是為了回應台灣所提出港女命案司法互助與遣送嫌犯的請求，擺明藉著港女命案暗渡送中條例，吃台灣豆腐。

法務部強調，香港作為獨立的司法轄區，若能在平等、尊嚴、互惠及保障人權基礎上，與台灣建立司法合作機制，實現司法正義，自然樂見其成，但若沒有這些基礎，「就沒有司法合作」！

法務部指出，香港保安局於年3月26日所提出的逃犯條例修正案內容，將使任何身在香港之人，不論其國籍為何，均有被送至中國接受刑事調查及審判的可能，此舉已引發國際間對在港人員的人權是否可獲保障之疑慮，在此疑慮未能消除以前，台港間實難推動任何與逃犯移交有關的司法合作。

法務部說明，其實早在5月22日就曾公開對表達「無法接受」港方以其修例草案作為移交港女命案人犯的基礎，簡言之，我國只有在人權保障疑慮已除的情形下，才有可能與香港進行逃犯移交的司法合作。

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