蔡英文勝出》沈榮欽：郭台銘或柯文哲式的幻想都不利台灣長遠發展

2019-06-13 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選13日確定由蔡英文總統勝出，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，這個結果是美國所喜，而中國與柯文哲所「不樂見」的。

沈榮欽在臉書撰文提到目前中國的嚴峻情勢，「高額的債務、嚴峻的經濟情勢、中南海的權鬥、香港反送中與新疆集中營，都將在中美冷戰的架構下，與蔡英文的初選出線，被一併放在更大的國際框架中考量，面對世界的變化」。

沈榮欽也舉出過去「網路外部性」的例子來比喻世界的商業情勢，「多年前當IBM迫於流行趨勢而不得不生產個人電腦時，卻又不希望蠶食迷你電腦的銷量，於是做了IBM史上最錯誤的決策：向外採購軟體。最終微軟的DOS與Office成為產業標準，自此IBM榮光不再」。沈榮欽認為，現今世界的商業情勢的複雜程度遠遠超過當年的「網路外部性」。

沈榮欽指出，美國自貿易戰一開始，就嚴審進口商品中的中國成分，目的在於把「世界價值鏈」遷出中國，從三〇一報告到封鎖華為，也是重塑世界價值鏈的一部分。在美國宣布封鎖科技出口中國後，中國也採取的相同的反制措施，禁止某些科技出口美國。因而在這個基礎上，世界經濟方式將產生驚天大變。在中美互相禁止技術大氣候下，「世界將分裂為兩個」。

沈榮欽表示：「世界商業的巨變正在發生，台灣如再有郭台銘或是更幼稚無知的柯文哲的幻想，都將不利於台灣的長遠發展」。

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