蔡英文勝出》韓國瑜酸 「務虛的台獨工作者」

2019-06-13 15:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕總統蔡英文今通過民進黨內初選，高雄市長韓國瑜沒有恭喜她，反而重砲轟蔡，韓國瑜說，前行政院長賴清德曾公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」，訴求台灣獨立，請問蔡英文總統，妳要將中華民國帶到哪裡去？還是妳也是不務實，是務虛的台獨工作者？

韓國瑜認為，蔡英文執政3年來，中華民國的外交非常困難，兩岸關係也是急凍，經濟也是非常的疲軟，年輕人茫然害怕未來，大家過得非常的辛苦，如果台灣人民拒絕過去3年來這樣的生活，2020請給蔡英文最嚴格的檢驗。

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