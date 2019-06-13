社子島自救會抗議 柯市府回應：正研擬安置方案 不可能免費

2019-06-13 11:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推社子島開發案，採區段徵收，屢被質疑迫遷，社子島自救會今早赴台北市政府前抗議，更指弱勢居民無力承擔開發後的專案住宅，恐流離失所。台北市地政局長張治祥受訪回應，最慢6月底提安置方案，會與民代、里長溝通ok，才正式跟民眾說明，若還是不足，則再修正，市府沒有很鴨霸要執行的態度。

採區段徵收，居民須向政府繳6成土地作公共設施。對於不願開發的居民，張治祥表示，如果你真的像一個聚落、獨立街廓，市府也設機制允許剔除不區段徵收，但最小面積為500平方公尺，需經50％以上地主同意；「但以後要開發，你自己的公共設施要自己負擔喔」，土地等於是未開發區，房屋不行修繕，自行開發完後，才能變成合法土地來建築。

張治祥還說，要怎麼開發，自己想清楚，社子島很大問題是土地跟建物所有權是不同人，如果不透過政府幫你，自己整合不易，她講的是事實。

對於居民再度抗議，張治祥則回應，可理解民眾對徵收兩字一定有財產被剝奪、迫害的感覺，但區段徵收是較公平作法，市長已再三強調，絕對不會讓這裡居住的人流離失所。她強調，正研擬安置方案，讓居民可領補償費，一定保障土地權益；看看民眾是否不接受，再來考慮是否推翻，若推翻就是一切重來。

對於弱勢居民不滿市府的安置計畫，例如有一家7口未來還需貸款1千萬元才能承購專案住宅；張治祥也回應，只有台北市做到拆遷補償外有安置住宅，且先建後拆，專案住宅並以成本價賣給住戶，跟市價還是有差距，但不可能免費，如果實在買不起，就承租專案住宅。

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