藍粉專票選韓落後蔡賴讓韓粉崩潰 議員：與綠營民調相符

2019-06-10 13:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕由粉專「韓國瑜高雄市長」在網路舉辦投票民調，包括韓國瑜對上蔡英文及韓國瑜對上賴清德，結果韓目前以21％：79％和33％：67％，落後於蔡、賴之後，竟讓韓粉崩潰，留言質疑粉專不是挺藍嗎？高雄市議員簡煥宗表示，目前的投票結果和民進黨的民調相符，有6成民眾反對韓棄高雄選總統及「帶職參選」。

「打馬悍將」等粉絲專頁紛紛貼出偏藍粉專「韓國瑜高雄市長」的投票情形，質疑「韓粉」也不挺？有網友認為泛藍選民逐漸轉為「郭粉」，死忠韓粉無法接受粉專「韓國瑜高雄市長」目前投票結果，紛紛留言不是怪1450入侵，就是質疑粉專立場是否被改變？也引發網路論戰，據了解，目前已有近5萬人上網投票，票選活動持續進行。

有網友留言「韓國瑜現在每週都辦總統造勢，然後他說他都是被邀請的、都是被動」，也有鄉民留言「你們在網路上黑韓，我們就上馬路挺韓」、「市長是會做事的人」、「1450出來了」、「連在自己粉專都可以投出這樣的票數？」、「可不可以把市政弄好」、「當初答應高雄做好做滿」，郭粉也留言「為什麼不是VS郭董…真的認為會通過初選」，韓粉崩潰網路號召救票選。

高雄市議員簡煥宗表示「網路這份民調並不意外」，其實與6月1日民進黨所公布的民調相當吻合，當時民調顯示近3成泛藍市民，不希望韓國瑜選2020總統，更有近6成民眾反對韓選總統，也反對他「帶職參選」，他呼籲韓市長好好為高雄市打拚，目前高雄市政包括登革熱疫情、愛河變色、雜草叢生、公園荒蕪等市政每況愈下，沈重呼籲韓市長定下心拚拚市政，不要拚選舉老往外跑，這樣對高雄市民不公平！

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