柯文哲：民調說一對一我會贏韓國瑜很多

2019-06-10 12:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院前院長賴清德日前公開表示，自己更具實力能夠打敗國民黨的候選人，還說如果跟台北市長柯文哲相比，不管是在守護台灣，或是在國家的治理上，都會比柯更具實力。

沒想到柯文哲今受訪被問及看法，卻自爆說，自己最近在看民調，有個奇怪的民調，也就是在一對一的情況下，「我會贏高雄市長韓國瑜很多」。

媒體追問，柯文哲的言下之意，是不是在向綠營喊話，強調自己才是打敗韓國瑜的最佳人選？柯文哲卻未多說。

台北市政府副發言人柯昱安事後補充表示，北市府內從未做過任何跟總統大選有關的民調，市長手上的數據，都是外部民調機構提供參考。

據了解，柯陣營在高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢結束後，曾做過民調調查，發現若是在一對一的情況下，柯文哲約贏韓國瑜11％、12%左右，另外也勝過鴻海集團董事長郭台銘10%以上。不過若是蔡英文總統、賴清德單獨和韓、郭對決，民調卻都是輸的。

近柯人士直言，一對一的情況下，也許會勝出，但三腳督的情況下，柯文哲絕對是被邊緣化的第三名，尤其是在藍綠激化下已經打得這麼火熱了，議題一操作，絕對是被邊緣化的一方，「出兵」不一定就很有利。

近柯人士表示，要避免邊緣化有兩種方式，一是撒錢買業配、不斷造勢，二是創造話題，這都不是柯文哲想要的，所以直到現在都在考慮是否要參選。

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