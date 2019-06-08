WMO屈服中國打壓取消我國與會資格 外交部：強烈不滿

2019-06-08 17:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕天氣風險公司總經理彭啟明3日出席聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）」第18屆「世界氣象大會」，卻因中國施壓，導致主辦單位取消彭啟明等人的與會資格。對此，外交部嚴正譴責中國蠻橫打壓我國人民參與國際專業交流，也對WMO未能堅持專業立場，屈服於中國政治壓力的不當做法，表達強烈不滿及遺憾。

外交部說，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於國際組織及國際企業的做法，幾達瘋狂地步，連衛生、氣候與災害的國際合作也無法倖免，完全無視這些議題跨國合作的重要性。中國政府在國際社會將台灣人民趕盡殺絕的做法，只會再次重傷兩岸人民的情感，並迫使台灣人民與野蠻中國劃清界線。外交部再次強調，台灣是台灣，不是中國的一部分，中國政府無權在國際上代表台灣人民。

外交部表示，本案發生後，我國駐日內瓦辦事處即設法協助，並透過理念相近國家表達關切；惟WMO仍屈服於中方壓力，而取消呂召集人等人與會資格。外交部已要求駐處向WMO秘書處表達強烈不滿與嚴正抗議，並將結合友邦及理念相近國家，持續透過各種可能管道及方式，要求聯合國體系儘速改正歧視我國人的不當做法。

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