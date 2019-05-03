獨家》可惡！我匈牙利留學生參加美食賽 竟遭中國打壓逼退賽

中國打壓無所不在！匈牙利我國留學生越洋控訴，他們原本要以台灣名義參加今天舉辦的「International Food Day」美食節競賽活動，未料突然遭受中國無理蠻橫的打壓，禁止他們參賽。（擷取自爆料公社）

2019-05-03 18:37

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕中國打壓無所不在！我國在匈牙利的留學生越洋控訴，他們是在匈牙利就讀大學的留學生，原本要以台灣名義參加校內今天（3日）舉辦的「International Food Day」美食節競賽活動，未料中國政府昨天突然向匈牙利政府施壓，逼迫學校禁止他們使用台灣名義參賽，學生們向總統蔡英文投訴，痛陳遭受中國無理蠻橫打壓的情況。

留學生們發給總統府的陳情信指出，他們是發自內心想要分享台灣好吃的食物及文化，讓更多人知道，雖然知道台灣在國際地位上是一個很模糊的狀態，但他們從來沒有要挑釁或蓄意傷害他人的舉止，學校給他們兩條路：一是不參加，另一個是參加，但不能露出任何我國的國旗，而且限制他們不能參加人氣票選及主廚評選等競賽。

總統府接到留學生們陳情之後，已轉交行政院處理，我駐匈牙利大使張進旺據悉已與學生們聯絡。

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