聯合國氣象大會突遭取消觀察員資格 彭啟明：政治打壓

2019-06-08 16:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國打壓無所不在！聯合國世界氣象組織（WMO）大會近日在瑞士日內瓦舉辦，我國有天氣風險公司總經理彭啟明及民生公共物聯網召集人呂忠津以民間身分參與，並獲得觀察員資格，但中途卻遭中國官員抗議，因而無法入場。

記者越洋聯繫到正在布魯塞爾，準備轉機回台的彭啟明，他指出，聯合國世界氣象組織大會4年1次，今年是當地時間6月3日、4日、5日舉辦。前一次有台灣人踏入這場合已是48年前的事情，這次他與呂教授得以參與，是因之前就參與WMO外圍組織的會員，所以完全是以民間身分，全程自費參加。

彭啟明說，這3天的活動主題是討論「氣象公私夥伴」議題，有非常多各國民間人士參加，當地時間3日的活動順利入場正常參與，因為是觀察員身分，所以座位在非常後面，他們全程未發言，更未有彰顯台灣主權等動作，而後晚上參與了瑞士聯邦政府為與會人士辦的晚宴，席間他與其他多國朋友、氣象局長等合照。

彭啟明判斷，可能此舉引發側目，他在隔天要再進場參與活動時，不僅被拒絕，連入場許可也遭到收回，他當下感到不舒服，但還是很有禮貌詢問現場人員原因，對方只簡單回答，「有參與人士說有非聯合國會員國參與」，彭當下再反問是否為中國，對方僅笑笑回應。

彭啟明說，後來同行的呂忠津向日內瓦代表處詢問，得到證實「最近很多聯合國組織都受到壓力」。對此彭啟明感到非常錯愕，他自覺本身屬於中性專業人士，並不特別談及政治議題，對於對岸的氣象發展也從未批評，反而對岸有好的地方，他知道了也會分享給大家知道，這樣被打壓他感到很訝異。

彭啟明也說，當周遭外國友人獲知此事，也給他建議看未來是不是要用他國名義去申請參加，但他認為自己「是台灣人」，在非官方場合的民間組織中國也要這樣打壓，「難道一定得逼人做什麼表態？」他認為這已背棄聯合國的普世價值。

根據民生公共物聯網內部人士指出，呂忠津在事發後已決定提前返回台灣，班機預定台灣時間明天清晨返抵國門，目前應在機上，因此無法聯繫；至於彭啟明也正在布魯塞爾等待轉機，預計台灣時間明天中午返抵國門。

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