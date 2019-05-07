中國打壓滲透瑞典校園 我代表處：瑞典外交部稱我台灣

2019-05-07 10:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對日前瑞典留學生參加校內比賽被中國打壓更改國名一事，台灣駐瑞典代表處發出聲明表示，再度曝露中國對我打壓無所不用其極，瑞典外交部稱我為台灣，瑞典各界應該應該以此為依據，也請在瑞典的同學和國人們一起來把真相說明並積極轉發，更要告訴身邊的瑞典友人及瑞典學生這件事實。

代表處指出，瑞典林雪平大學（Linköping University）留學生近日參加學校（International Day）國際日比賽，主辦單位被中國要求，把台灣名稱更改為可笑的中國台北一省（Taiwan/Chinese Province of Taipei），再度曝露中國對我打壓無所不用其極，令我們非常憤怒，我們也一定要把這件事說清楚。

代表處表示，在所有瑞典官方機構中，將我國民人口登記資料強加上莫須有文字的，也只有對國際事務疏遠的瑞典稅務局，該局所謂依照國際慣例的說法，其實是呆板的官僚心態，也顯示不昧國際事務，認不清國際現實，然而，瑞典各政府機構有獨立自主慣例，該局至今仍拒不認錯，我們會交涉到底，絕不接受。

代表處指出，瑞典外交部在所屬官方網頁上，一向稱我為台灣，如果這不是足供瑞典各界依歸的標準用法，請問甚麼是正確用法？ 再說瑞典目前有哪一條法律將台灣歸為中國的一省? 如果瑞典稅務局的無知作法是法律，那瑞典外交部稱我為台灣那又是另立門戶嗎? 我們不用也不可以被似是而非的說法呼嚨，謊言說一千遍也還是謊言，假新聞再漫天轉發也還是假的。

代表處也呼籲，請在瑞典的同學和國人們一起來把真相說明並積極轉發，更要告訴您身邊的瑞典友人及瑞典學生這件事實，那就是，瑞典外交部稱我為台灣，從來就沒有其他的說法。

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