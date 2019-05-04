獨家》中國又伸黑手打壓！我瑞典留學生參賽被改國名

2019-05-04 08:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國打壓深入國外校園！繼昨天匈牙利留學生控訴以台灣名義參加學校「International Food Day」美食節競賽活動，卻遭中國打壓禁止出賽後，瑞典留學生今天也寫信給蔡英文總統陳情，信中表示，今年參加學校（International Day）國際日活動，台灣名字更被改成「Chinese Province of Taipei」意義不明的稱呼，希望總統可以幫忙發聲，讓台灣學生都能使用「Taiwan」的名字讓全世界認識我們。

瑞典林雪平大學（Linköping University）每年4、5月都會舉辦國際日（International Day，iDAY），活動由該校國際學生組織International Students Association（ISA）主辦，邀請各國學生組成隊伍表演並進行比賽，台灣學生已經連續在這個活動中獲得第一名的榮譽，設計充滿台灣風味的舞蹈與表演，努力行銷台灣給全世界。

過去台灣學生都是以台灣名義出賽，但是今年ISA在活動當天5月2日，臨時更改我國學生出賽的國名，以「Taiwan/Chinese Province of Taipei」的名稱稱呼台灣團隊，就連主持人介紹出場的時候，都刻意把斜線後面那串文字唸出來，林雪平大學台灣同學會向主辦單位表示抗議，得到的回應是因為瑞典目前的法律將台灣歸為中國的一省，法律就是這樣寫，所以他們還是必須遵守。

台灣留學生進而寫信給蔡英文總統，信中表示，當初報名活動和與主辦單位的信件往來都是以台灣的名義，主辦單位都沒有表明名稱有問題，可是到活動當天才突然被改成這樣奇怪的名字，這樣胡亂拼湊的名字，顯見瑞典學生根本不知道背後的意義，只是不想惹「中國」麻煩。

信中指出，現在來到國外，總是在需要填寫國家的時候擔心會不會沒有「Taiwan」這個選項，或是後面加了什麼奇怪的字眼，被以不公平的方式對待，像是去年拿到這裡的人口號也是被寫「Taiwan/Province of China」，「希望蔡總統可以幫我們發聲，讓我們在國外時都能使用『Taiwan』的名字讓全世界認識我們！」

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