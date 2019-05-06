罔顧健康人權！ 中國外交部：不同意台灣參加世衛大會

2019-05-06 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界醫師會（WMA）、歐洲醫師協會（EMA）與歐洲醫師常務委員會」（CPME）3個重量級國際醫衛專業組織，近日分別致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞與歐盟官員，支持台灣參與今年世界衛生大會（WHA）；中國對此表示，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。

中國外交部發言人耿爽今（6）日指出，中國政府對「中國台灣」參與國際組織的立場明確、一貫，「必須​​按照一個中國原則來處理」，在2009年至2016年（馬政府時期），「台灣地區」均以「中華台北」名義出席世界衛生大會，這表現出「一個中國原則」的「九二共識」。

耿爽表示，台灣民進黨在2016年執政起，向來堅持台灣獨立的分裂立場，「導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」，中國政府為維護「一個中國原則」，因此「決定不同意台灣地區參加今年世衛大會」，但中國還是很關心台灣「同胞」的「健康福祉」。

耿爽強調，只要堅持「一個中國原則」，中國已與世界衛生組織有所「安排」，台灣可派出醫療衛生專家參加世衛組織相關技術會議，世界衛生組織在有需要時，也可前往台灣考察、提供援助，台灣與世界衛生組織將能夠資訊對等，「所謂不讓台參加世衛大會將導致國際防疫體係出現缺口根本不存在，不過是民進黨當局圖謀參與世衛大會的謊言和藉口。」

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