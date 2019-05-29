遭中國阻礙一年 我食藥署長將主持國際醫藥會議

2019-05-29 11:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天宣布，今年將可參與國際醫藥法規協和會（ICH），並擔任其中子會議主席；不過食藥署透露，我自2016年申請加入時竟遭中國技術阻擋，硬是晚了中國一年才被核定為會員。

食藥署署長吳秀梅今天在記者會宣布，今年度國際醫藥法規協合會（ICH）會議六月起將在荷蘭阿姆斯特丹舉行，吳秀梅也將擔任子會議主席。

面對媒體詢問有無受到中國打壓，吳秀梅說，中國也是國際醫藥法規協和會成員，我國雖然在2016年就成為觀察員、並積極爭取成為正式會員，但疑似因中國從中阻撓，導致我國硬是慢了中國一年加入，在去年六月7日才正式成為會員。

國際醫藥法規協和會（簡稱ICH）是在1990年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，旨為透過全球各區域共同討論，制定可被各國接受的藥品法規指引，為全球公認的藥品審查標準。

吳秀梅說，這是以各國的國家藥政法規單位為名義加入，因此我國是以「TFDA,Chinese Taipei」名義加入。

ICH組織目前由美國食品藥品監督管理局、歐盟執行委員會、日本厚生勞動省/獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構、加拿大衛生部、瑞士聯邦藥品監督管理機構、食藥署等10個藥政法規單位，及藥品產業組織共同成立的國際組織。

ICH指引是全球公認的藥品審查標準，指引包含品質、安全、有效及跨領域四大領域。目前已公布超過60項指引，而建立中及修訂中的指引也有約30項，並持續增加中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法