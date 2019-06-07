看不下去！醫師開嗆韓國瑜「連登革熱都不懂還懂什麼高雄」

2019-06-07 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕根據高雄市衛生局統計資料，高雄自5月29日截至6月5日止，三民區累計新增15例登革熱確定病例，目前共計有16例。在網路經營超高人氣「Lisa Liu女外科的血淚史」粉絲團的醫師劉宗瑀，不滿高雄市長韓國瑜日前躲在疫情區的隔壁里假裝視察，發文開嗆「你連登革熱都不懂還懂什麼高雄」。

衛生局統計資料，5月29日至6月5日止，三民區累計新增15例確定病例（全國第2-16例），居住地位於三民區鼎西里1例、鼎金里14例，有金獅湖市場活動史共7例，屬同一波社區群聚事件，連同2月前鎮區全國首例，共計有16例。

醫師劉宗瑀發文指出，北部人不懂，登革熱這種在教科書上才看到的東西，每年每年都會在北回歸線以南的地方暑期發作，這邊的醫學院甚至還有登革熱研究中心；北部人更不懂，中了登革熱那種穿骨的痛，整個急診掛滿蚊帳的瘋狂景象，嚴重時真的會死，蚊帳防病人被院內的蚊子叮了之後再傳染給別人，不是穿什麼防護衣，不是躲在疫情區的隔壁里假裝視察。

劉宗瑀表示，今年蚊子的量決定於去年冬天的寒冷度，暖冬就必爆發，防疫要從天氣轉熱前就開始噴藥、除草，雨後的積水容器要倒掉，蚊子除不完，因為這就是高雄；問問高雄人，有多少每年例行的噴藥今年突然暫停？有多少定時整修的草皮現在雜草叢生？

劉宗瑀還標註韓國瑜，問道「你是哪個城市的魂？哪個國家的特首？哪個宇宙的霸主？」你哪一點打從心底的，認同並驕傲著敞開心，如同回到家般放鬆坦然無防備的，稱自己為高雄人？

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