爆料登革熱疫情被威脅送辦 他覺得自己惹到「韓主席」

2019-03-18 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市前鎮區爆發2019年全國首例本土型登革熱確定病例，疾管署2月3日證實確診，有民眾當晚在PTT發文爆料此事，最近卻收到高雄市政府的公文，要他10天內說明，否則就要依散佈不實謠言移送地檢署偵辦。

網友「Yamborghini （金小胖）」在PTT貼出高雄市政府衛生局公文，內容怪罪他在2月3日「擅自」以「高雄前鎮興邦里爆發今年首例登革熱疫情」為題，在批踢踢實業坊發布文章，但此訊息當時還沒有衛生局證實，因此涉嫌散布傳染病疫情謠言、傳播不實疫情，命他收到公文之日起10天內與衛生局疾管處約定時間並到案說明。

其實，本報2月4日向衛福部疾病管制署查證後發現確有此事，各家媒體均有所報導；PO文民眾對此火冒三丈「請問裡面哪一句話是謠言和不實疫情？幹你娘」、「隔天出來的新聞報導，請問和我講的是不是一樣？」、「你們韓國瑜出國爽爽玩，高雄2月就爆發本土型的登革熱，要大家注意是讓你韓國瑜國家主席不爽了是吧？」

「Yamborghini （金小胖）」2月3日在PTT上張貼的「爆卦」中指稱，收到朋友告知「前鎮興邦里爆發今年首例登革熱疫情，是本土感染第一例確診」，病毒是「較容易擴散的第二型」，「二月初就爆發首例疫情真的是一個警訊」，新的高雄市長「除了想要發大財，也要注意新市府防疫的螺絲是不是鬆掉了」，千萬不要像中國那樣隱匿豬瘟疫情，「現在一堆人在拱韓國瑜選總統，防疫都處理不好是要怎樣？剛還有政黑的說韓國瑜已經跑去印尼峇里島度假了」，這事情「茲事體大，大家也不要幸災樂禍」。

絕大多數鄉民覺得此事好誇張，質疑高雄市府「事情是真的但你還沒說，我就不能講嗎？」更有鄉民抨擊「政治不正確啦」、「有沒有覺得像待在中國」、「中國高雄恐嚇人民控制言論」、「反正現在也是整天放話，造謠當政績了」、「韓流發威，我們懷念你」。不過也有少數網友反譏「不要選輸就唱衰高雄」、「傳播這種消息，誰當政都是等收函...」。

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