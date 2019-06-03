高雄爆登革熱、韓國瑜沒事…插畫家酸他都不在高雄

2019-06-03 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署昨日公布高雄市三民區新增6例本土登革熱病例，且與5月出現的第二例有地緣關係，推測為群聚感染。知名時事插畫家謝立聖昨日則PO出一張新作品圖，大酸韓國瑜為何沒得登革熱呢？因為他都不在高雄。

知名圖文作家謝立聖，擅以幽默插畫針貶時事，昨日衛福部疾管署指出高雄市三民區新增6例本土登革熱病例後，「謝立聖插畫」臉書粉專PO出一張新作品圖，以自問自答方式提及，高雄爆發多起登革熱疫情，並質疑為何高雄市長都不會得到登革熱呢？大酸「因為他都不在高雄」。

貼文更表示，「一個好的市長，一定會不惜粉身碎骨，也要捍衛市民的健康與生命安全；一個好的市民，一定可以分辨得出來，真正為這個城市認真付出的市長&總統！」

謝立聖更在留言中提到，該圖片模特原型，是以1日韓國瑜造勢大會上，被YouTuber「長男次男」訪問的兩位「反串韓粉」正妹之一。

網友看到該圖後也留言「高高級酸」、「難怪有點眼熟」、「二位正妹點出重點..希望他快點離開高雄」、「不要把垃圾丟出來啦~~~~高雄委屈一下，忍耐四年就好~~剩三年多了。當總統台灣就毀了~」、「 我希望韓先生趕快征服宇宙..趕快離開地球」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法