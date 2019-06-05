蘇貞昌要防疫「多加油」 韓國瑜：下週到政院報告需求

2019-06-05 19:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區爆發本土登革熱群聚疫情，行政院長蘇貞昌表示中央補助高雄800多萬，現在還用不到1/4，要高雄市長韓國瑜「多加油」。韓國瑜今到疫情最嚴重的鼎金里視察防疫時表示，高雄市建設很多需要行政院幫忙，下週到行政院，會再跟院長報告需求，除了申請中央補助，也會動用預備金防疫。

高市三民區鼎金里5月29日爆發登革熱群聚疫情，迄今已發生15例，其中鼎金里14例，鼎西里1例，韓國瑜日前到隔壁鼎強里視察防疫，遭市議員酸防疫還跑錯地點，今特地到疫情最嚴重的鼎金里視察防疫。

韓國瑜受訪也表示，登革熱防疫必要時動用市府預備金，他都同意，但不光是用錢去衡量，重點是能否有效壓制登革熱，不要讓疫情爆發。

韓國瑜說，登革熱防疫經費除了向中央申請，也會調動預備金，登革熱壓不住，不只觀光客來觀光，投資客來高雄都會受到重大影響，他「非常緊張，現在市府就是全力面對，上下一條心動起來」。

韓國瑜說，與衛生局口頭談過，4500萬元防治經費如果不夠，他同意調動預備金，只要對防治登革熱有效，需要的花費「一定從寬、全部投下去」。

至於中央補助高雄800多萬還用不到1/4。高市衛生局表示，800多萬元是中央補助高雄一整年的傳染病防治計畫經費，包括噴藥需要的人力等費用，這些人事費用部分要到下半年才會用到，況且今年疫情比往年嚴峻，估計需要投入4500萬元防疫經費，因此要尋求中央補助或由市府動用預備金支付。

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