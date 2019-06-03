高雄爆登革熱疫情 藍委要中央快處理 網轟：市長忙選總統

2019-06-03 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱群聚感染持續延燒，三民區鼎金里登革熱群聚感染至今已有11人中鏢，行政院長蘇貞昌昨喊話要市長韓國瑜努力來防止登革熱。但國民黨立委陳宜民則PO文要求中央單位如環保署及疾管署，需趕快支援高雄登革熱防治工作，卻遭不少網友嗆聲「市長忙著選總統啊」。

高雄市登革熱群聚感染持續延燒，衛福部疾管署今公布再新增4例本土登革熱，均屬於三民區鼎金里同一波群聚感染事件，該群聚感染事件統計有11人中鏢。蘇貞昌2日受訪時也強調，希望高雄市多努力來防止登革熱，否則蚊子到處飛，台灣就會受害，「這個可是不分藍綠，不管是不是選舉，希望高雄市韓市長多加油」。

對此，陳宜民在臉書轉貼相關新聞指出，「種種跡象硏判，高雄今年可能會爆發第四型的登革熱大流行。希望蘇院長不要在那邊講風涼話，中央單位包括環保署及疾管署必須趕快支援高雄市登革熱防治工作。」但此番言論讓不少網友看不下去砲轟。

許多網友留言批，「虧你還是醫師在說什麼沒常識的鬼話，高雄市長當沒幾個月就在拚選總統市政放給他爛，居然是中央的問題？」、「市長都無心在高雄了，高雄當然會亂七八糟啊！」、「高雄市政府可以裁撤了，高雄市直屬中央管轄」、「什麼都推給中央，那我們高雄人選一個市長出來幹嘛？」、「笑死了，什麼都中央負責，那高雄市長在幹嘛？啊高雄市長忙著選總統了」。

還有人嘲諷，「另一方面來說，他（陳宜民）應該也認為韓國瑜無能。」

韓國瑜今（3日）下午在多名議員、里長陪同下，到三民區檨仔林公園巡視登革熱防疫狀況，並要求市政府相關單位結合警義消、民防力量，全力動員消滅登革熱病媒蚊。

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