堅持初選到底的勇氣 賴清德爆料：都是來自「她」

2019-06-06 18:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院長賴清德今天下午出席國立台灣海洋大學卓越大師講座，演講題目為「為自己寫人生故事」，賴清德演講到一半，突然向台下海大學生爆料，他母親70年前為追求真愛，婚禮當天逃婚、嫁給他父親，他從小努力讀書想從醫救人，到為了台灣的民主進步決定棄醫從政，到參選黨內總統初選，這都需要勇氣，期勉海大學生要有勇氣追求自己的理想。

賴清德說，他母親賴童好過去是地主千金，他爸爸是外公家裡長工，賴清德外公早已經幫媽媽安排了親事，不料媽媽為了追求真愛，在大喜之日逃婚，跑去嫁給賴清德的父親，從此與娘家斷絕往來。

賴清德說，他從小就想當醫生立志要救人，大學考上台灣大學復健醫學系，後來因為復健醫師與第一線救人的醫師有不同，他又去考成功大學學士後醫學系，成為內科醫師；他考上台大復健醫學系後，放假回家時，母親跟他說有人來說媒，有錢人家的女兒要嫁給賴清德，賴清德當場拒絕，賴清德說，他會去追求自己的真愛。

賴清德對在座的大學生說，民間流傳俚語「人醜怪父母，運壞怪政府」，各位一路成長到今天，不管最疼愛各位的父母怎樣努力照顧，人生的故事還是要自己動手，自己當自己故事的主人，無法假手他人；以後追逐人生的理想也是如此，需要勇氣、需要熱情、更需要時時存有仁愛之心，如此寫出來的人生故事，才能更溫暖更動人。

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