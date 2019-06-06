年改不可能回復從前 賴清德：但必要時應微調

2019-06-06 00:28

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「年金改革」議題，前行政院長賴清德5日強調，年改不可能回復到從前，根據過往民調結果，有八成民眾支持年改，前總統馬英九也曾宣示，一定要推動年改，不過，有受到衝擊的問題，大家坐下來仔細檢視，必要的話應做些微調。

賴清德5日晚間以「對台灣未來的抱負、期許與承諾」為題，在台大集思會議中心的柏拉圖廳展開演講，現場座無虛席，人數至少超過300人；賴到場時，現場響起如雷掌聲，支持者分列兩側相迎，有人則高呼「總統好」等語。

賴清德說，這兩個月來，即便他遭受很多攻擊，但他回到初衷，參選不是為了個人，才能挺下去，希望大家能支持他，讓他代表民進黨，他有絕對的把握，打敗國民黨提名的候選人；「清流勝韓流，台灣免憂愁」，黨內他是最具勝算的人。

他強調，跟台北市長柯文哲比，他更能守護台灣主權，跟高雄市長韓國瑜比，他更具備治理國家的能力，若當選總統，他一定用人唯才，秉持民進黨清廉勤政，愛鄉土的精神，除了捍衛、守護台灣，也會發展經濟，造福人民，壯大台灣。

針對現場民眾提問年金改革問題，賴認為，若要像韓國瑜所講的，完全回復到從前，「我想這是不可能的」，這很清楚，大家知道，2016年當時的民調，有八成的人支持年改，其次，馬英九時代，也相當罕見的，曾召開兩次記者會，邀請立法院長、行政院長、考試院長，宣示一定要推動年改。

賴清德說，馬總統甚至說，年金像是一輛行駛當中的列車，現在似乎出問題了，如果不改革就會墜入萬丈深淵，所以年改社會原則上是支持的，那現在受到影響的部分，我們可能未來要去調整，就是把大家認為有受到衝擊的問題，大家坐下來仔細檢視，必要的話應該做一些微調。

不過，對於年改議題，韓國瑜已發布4點聲明，澄清從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲不要再刻意抹黑。

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