初選後蔡賴搭檔選？賴清德愣一下笑說：我是最強組合

2019-06-06 16:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今早接受電台訪問，被問及民調結果一旦出爐後，與賴清德是否可能互為對方副手？蔡英文稱現在講什麼都太早，「我們也不需要局限在任何情況的設定」。賴清德今天下午在國立台灣海洋大學被問到此事，他愣了一下後微笑表示，民進黨的總統初選，是先選出總統候選人，再由總統候選人決定他的副手人選，他已經向台灣社會報告，民進黨最強的組合就是推派他出馬，他再找最理想的副手候選人搭檔，一起打贏明年總統大選。

民進黨總統選舉提名初選，6月10日至14日進行手機市話民調，最快13日結果出爐。賴清德今天下午到海大卓越大師講座演講，演講題目為「為自己寫人生故事」，由於10日開始進行民進黨黨內初選電話民調，賴清德的演講將會場擠得水洩不通。

記者問賴清德明天（7日）0時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，但蔡英文總統有行政資源，會不會覺得不公平？賴清德說，他不會這樣想，黨的規定他就遵守。媒體追問再剩3天就要電話民調，會緊張嗎？好像處於落後，要怎麼追？賴清德說，他全力以赴，但是他掌握的訊息仍然居於領先地位，他希望支持者繼續支持，大家一起打拚，他將代表民進黨打贏明年選戰。

有記者詢問賴清德，有人指控賴清德陣營買了很多廣播電台的廣告，而且買斷後還不准蔡英文去買，賴清德反問「什麼意思」？他接著說，他有去電台做廣告，這是要讓支持者知道何時做電話民調，這是必要的，他也沒買很多，他的經費本來就不足。

賴清德說，指控者說他買斷後不准蔡英文總統去電台買廣告，這不是事實，不要有這樣的說法，這不可能；他說，電台是民間的，他就他們的能力去買廣告，而且他只是買電台，希望支持者在民調時間在家守住電話支持他。

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