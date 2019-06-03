明年大選在即 李進勇：選舉公投無輸贏只有成敗

2019-06-03 12:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會主委李進勇今日在紛擾中上任，除強調他任此職的合法性，並將用行動證明質疑者多慮了，另也提及明年初即將到來的總統、立委大選，甚至日後可能舉辦的公投。李進勇發表談話時表示，一般人看大選、公投，會想到哪個人可能選上、議題是否通過，但中選會不能站在此立場。在他們眼裡，「選舉公投無輸贏，而是成敗」。

李進勇表示，選舉目的在於選賢與能，公投則為公民參政權與意見展現，如果中選會能做到這樣，就是成功，反之就是失敗，關鍵並非在於人、政黨或團體輸贏，而是中選會有無盡力讓公民意志完整呈現，並捍衛選議機關價值。

李進勇也說，他由衷感謝去年底的選舉「大風暴」後，所有社會壓力如潮水般壓在選務機關同仁身上，如非抗壓力很強，恐怕很多人待不住。他也肯定前代理主委陳朝建的率領，讓同仁忍辱負重、將士用命，盼未來能繼續從失敗中檢討，重新站起來，讓去年慘痛教訓，不再來年發生。

李進勇受訪時也說，各界關心去年選舉衍生的爭議，包括選務運作、公投案數量等，選務機關能否承受得起，雖仍有提升空間，但選務能量仍有極限，盼各界體諒。而他會趕快盤點確認選務改進作為，並和地方選委會商議。

但李進勇也說，要如何滿足選務場地需求和工作上，除選務改進外，行政院提出「公投法」修法部分，就是給予選務部門空間，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」，就選舉數量的源頭做控管，就好比防洪治水，從上游做水土保持，並在中下游分流。

李進勇強調，這並非他們偷懶、不願意改進，而是盼社會大眾正視選務能量問題，他們也有看到立法院有其他「公投法」修法版本，中選會立場是，盼有助於選務順利，讓選民從容做抉擇。

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