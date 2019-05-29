藍杯葛爆衝突 李進勇人事案過關

2019-05-29

〔記者謝君臨、施曉光、蘇芳禾／台北報導〕立法院昨通過中選會主委李進勇人事同意權案，投票過程國民黨團強力杯葛，與民進黨團數度爆發大規模肢體衝突，國民黨立委更一度使出「分筋錯骨手」將圈票棚支解，開票時甚至還丟水球；最終人事案以六十五張同意票，跨過出席立委過半同意的門檻，李進勇獲立院同意出任中選會主委。

立委現有一一三席，共有八十一人領票，三十二人未領票，七十人完成投票，最終有六十五張同意票、兩張反對票、三張無效票，李的人事案獲出席委員過半同意。

國民黨聲明表示，民進黨以國會多數暴力強行通過政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，如何讓國人對未來的選務中立有信心？此舉也讓二○二○年總統及立委選舉蒙上選務不公的陰影。

民進黨團幹事長管碧玲則說，國民黨刻意領走選票後攜出議場外，再用偽造的選票投入票匭，如果得逞，國民黨將用以指摘選舉無效，所幸開票過程遭一眼識破。此種作弊行為，是國會行使同意權以來最令人不齒的作為。

國、民兩黨針對這項人事案，發動甲級動員，在進入議場後，即為了搶占主席台爆發推擠衝突；國民黨立委蔣萬安與民進黨立委鍾佳濱僵持，無黨籍立委陳玉珍爬上主席台，以側躺方式卡位，右手還環抱有「立院男神」稱號的蔣萬安，讓男神粉絲直呼「辛苦了！」

民進黨立委稍後挾人數優勢，慢慢將國民黨立委推離主席台，而後院長蘇嘉全進入議場宣布開會，雙方數度爆發全武行，推擠、潑水、扯掉門簾、丟水球，一旁無辜的議事人員也遭波及，但未影響投開票。

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