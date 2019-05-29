馬朝任命 張淑中辭中選會委員

2019-05-29

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕李進勇出任中選會主委人事案昨獲立法院通過，引發馬政府所提名任命的現任中選會委員張淑中不滿，張昨午遞交辭呈，行政院長蘇貞昌下午火速批准。

據了解，馬英九政府時期行政院長毛治國在二○一五年提名張淑中、林慈玲、劉嘉薇、江大樹、林偕得五人任中選會委員，任期至今年十一月三日。

涉隱匿曾任連勝文顧問經歷

當年在立法院審查人事案時，在野的民進黨強烈反對張淑中，質疑張的深藍政治立場，以及張在資格審查過程，涉嫌隱匿曾擔任連勝文市政顧問、蔡正元領航基金會研究員兩項經歷，民進黨團當時也決議對張淑中投反對票。

張淑中昨在聲明指出，中選會是獨立行使職權機關，包括正、副主委等所有委員，任職期間皆不得參加政黨活動，應超出黨派獨立行使職權，尤其主委一職代表中選會形象，要讓人民信任辦理選舉與公投事務時，能堅持「選務中立」，角色動見觀瞻。

張淑中說，行政院長蘇貞昌今年二月提名民進黨籍前雲林縣長李進勇出任中選會主委，社會各界爭論不斷，她基於個人理念，對政黨色彩十分明顯的李進勇通過立院同意，無法接受及認同，宣布請辭中選會委員。

民進黨立委蔡易餘強調，張淑中是馬政府「政治任命」的中選會委員，請辭完全是「政治決定」，更何況她任期就快結束，請辭一點都不讓人意外。

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