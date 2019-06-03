紛擾中上任 中選會主委李進勇：用行動證明質疑者多慮

2019-06-03 12:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會主委李進勇今日上午正式走馬上任，由於李進勇具民進黨背景，立法院審理人事案時，對此提出諸多質疑。對此，李進勇今日上午發表談話時強調，如果政黨認為具政黨背景者，不適合擔任國家獨立機關職務，如何期待政黨致力於維護支持國家獨立機關運作？值得各界深思，雖各界對他的黨政背景有疑慮，但他會用行動證明他們是多慮的，讓各界信任他。

李進勇今日上午在行政院秘書長李孟諺監交下，自前代理主委陳朝建手中接下印信。李進勇表示，就法律面而言，中選會組織法未限制具黨籍的人擔任主委，可為選務效力，他並沒有違背法律而就任。政治面而論，我國實施政黨政治，建基於民主政治上，如果政黨政治脫離民主政治，那政黨政治是個怪獸、非常危險。民主制度是「以民為主」，追求人民和國家福利，國家和人民利益要遠高政黨利益，否則政黨政治沒有存在必要，也期待每個政黨不要置外於國家機關、機制的支持和維護。

李進勇表示，「英國經濟學人」在去年公布全國民住等級的相關排行，台灣在165個國家、地區評比之中列居第32位，在亞太地區高居第5，雖然不是絕佳，但顯見台灣已邁入成熟民主社會，不要妄自菲薄。他認為，如果政黨認為，具有政黨背景的人，不適合擔任國家獨立機關職務，如何期待政黨，能夠致力於維護、支持國家獨立機關的運作？這值得大家深思。

李進勇表示，無論如何，社會各界對他的黨政背景有疑慮，「我會用行動證明他們是多慮的，讓他們信任我」。

李進勇也重申，雖大家對於人事案的理解不同，但法律面上，中選會相關法令並未禁止具備政黨者擔任此職，在民主國家、政黨政治架構下，民主機制須以國家和人民利益優先，政黨也應奉行此原則，因此，政黨不該有私心。

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