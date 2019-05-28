「辣」不起來 朱立倫要大家「內行的看門道」

2019-05-28 22:17

〔記者林良昇／台北報導〕正在角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫，在選戰中被邊緣化，外界常評價他不夠「辣」，朱立倫今天透過臉書表明心路歷程，坦言他家人的政治傾向有藍有綠，習慣同理別人感受「辣」不起來，但他還是在談政策「內行的看門道」。

在高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘夾擊下，朱立倫的聲勢下滑，被「邊緣化」，朱陣營人士坦言，朱立倫秉持不黨內互打的理念，不攻擊黨內同志，只評價蔡政府施政，在現階段的黨內競爭上有其劣勢，但朱立倫仍訴求走中道路線，要告訴選民，他會是「最穩定」的選擇。

面對邊緣化的質疑，朱立倫今晚也在臉書上發表心聲，用論語的「先行其言而後從之」作主軸，用「倫語言」說，「切莫幹話滿天飛只呼口號、臉書治國非台灣之福」，暗諷黨內只呼口號的參選人。

他坦言，很多朋友勸他講話要辣一點，要酸一點，要霸氣一點，因為大家現在想看的是「敢愛敢恨」，但他講話卻往往被認為「不夠直接」。

朱立倫說，他知道，現在大家的口味越來越重。但他仍希望能為台灣保留一個「敦厚」、「理性」的選項。「台灣人平常講話都很厚道，只是一碰到政治，似乎就非要語出驚人死不休，天天撿到槍才過癮。 」

朱立倫回憶，從小，他家人的政治傾向就有藍有綠，同樣一件事，軍人出身的父親有一種看法，熱衷黨外運動的舅舅又有另一種看法。出國念書之後，在不同的文化間切換，久而久之，習慣於同理別人的感受，也就「辣」不起來。

朱立倫強調，他談能源、談自經區、談美中貿易戰，雖然這些話題「很硬」，但卻是未來的總統，一定要做的功課。而也越來越多的人鼓勵他，因為「只有你在談政策」，這就是「內行的看門道」。

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