520上工了！鄭麗君：全體閣員已上緊發條

行政院副院長鄭麗君（左1）今天在臉書表示，「520，上工了」！今天是她再度「入伍服務」的第一天，宣誓是責任的開始，全體閣員已上緊發條。（圖取自鄭麗君臉書）

2024/05/20 17:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕行動創新AI內閣今天啟動，行政院副院長鄭麗君在臉書表示，「520，上工了」！今天是她再度「入伍服務」的第一天，宣誓是責任的開始，全體閣員已上緊發條。

鄭麗君表示，謝謝院長卓榮泰邀請她加入行動創新內閣，讓她有機會再次為台灣、為人民貢獻心力！宣誓是責任的開始。她在心中告訴自己，政治的本質是利他，是能夠為人們帶來幸福感與希望感，雖然艱辛但有機會促成改變，值得付出努力的志業。

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鄭麗君指出，即使未來充滿挑戰，我們仍要堅定向前，主張理想，溝通對話，以願景帶領社會，走對的路，守護台灣得來不易的民主，為每一位台灣人創造更好的生活與未來。

鄭麗君說，在卓榮泰帶領下，全體閣員已上緊發條，做好推動短中長期福國利民相關政務的準備。她也將協助卓院長逐步落實賴清德總統所宣示的國家希望工程國政願景，邁向創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣。

鄭麗君強調，我們要追求「創新繁榮」的台灣，以創新驅動經濟成長，回應淨零與數位轉型，不只創造產值，更要創造價值，貢獻世界。我們要追求「公義永續」的台灣，擴大社會投資，為人民創造更多公共服務，減輕個人和家庭負擔，追求多元平權的社會，支持每一個人實現自己的人生。

鄭麗君表示，我們要追求「民主和平」的台灣，透過參與式的民主治理來團結台灣，透過強化國防與外交，和世界民主陣營站在一起，共同守護我們自由民主的生活方式。

鄭麗君指出，我們將以行動證明，「國家希望工程」不僅是一套國政藍圖，更是所有台灣人可以共同追求的社會理想：人人有希望，國家有希望！

鄭麗君強調，謝謝前總統蔡英文帶領歷任院長與執政團隊過去8年超前部署，讓台灣有了新的國家發展方向，讓世界上架台灣。接下來， 賴清德總統、蕭美琴副總統，以及卓榮泰院長與新內閣團隊要接棒上路了，我們定將竭盡所能，克盡其責，和所有台灣人民攜手前進，在自由民主的道路上，一起繼續往前創造歷史的新頁。

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